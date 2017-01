FEBRE AMARELA Instabilidade no sistema deixa pacientes sem imunização em posto de saúde Pessoas foram orientadas a a vacinar contra febre amarela em outra unidade

Com instabilidade no sistema de informática do posto de saúde da Rua 26 de Agosto, Dr. Jair Garcia de Freitas, em Campo Grande, por recomendação do setor de imunização, pacientes sem a carteira vacinal foram orientados a procurar unidade mais próxima para serem vacinados contra a febre amarela.

De acordo com a assessoria de comunicação da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), diante do aumento da procura pela imunização da vacina, é preciso que haja controle, pois, há muitos casos de pessoas que tomaram mais de duas doses da vacina, e, mesmo sem necessidade estão procurando as unidades para vacinar novamente.

Diante disso, a unidade optou por não atender os pacientes enquanto o sistema não for restabelecido.

Ainda conforme a Sesau, outros 62 postos de vacinação no município estão abastecidos com a vacina.

1º CASO EM MS

Mato Grosso do Sul registrou o primeiro caso suspeito de febre amarela, informou boletim divulgado ontem pelo Ministério da Saúde.

Trata-se de um homem, de 39 anos, morador em Blumenau (SC), que esteve em Bonito no período entre 25 de dezembro e 2 de janeiro. Em seguida ele passou por São Paulo, no dia 10 de janeiro.

Os sintomas foram aparecer no dia 15, quando ele já estava em Santa Catarina. O caso foi notificado naquele estado. Vale ressaltar que ele não era vacinado.

O paciente também fez exame de leptospirose - doença com sintomas parecidos ao da febre amarela - e deu positivo, mas as autoridades de Santa Catarina e Mato Grosso do Sul ainda aguardam o resultado para febre amarela. O homem já recebeu alta e passa bem.

PAÍS

Em todo o Brasil são 550 casos suspeitos da doença este ano, sendo que 72 foram confirmados, 23 descartados e 455 continuam sob investigação. Minas Gerais tem 502 notificações da doença, o Espírito Santo, 33; a Bahia, sete; e São Paulo, três. O Distrito Federal registrou três suspeitas de febre amarela, mas todas foram descartadas.

VACINA

O governo do Estado alerta para que as pessoas verifiquem se já receberam vacina contra a doença. Para isso basta procurar uma unidade de saúde mais próxima para atualizar seu cronograma de vacina.

Ainda conforme o governo, todos os municípios do estado estão abastecidos com as vacinas contra a Febre Amarela. Mais de 60 mil vacinas se encontram em estoque.

A Organização Mundial da Saúde considera que apenas uma dose da vacina já é suficiente para a proteção por toda a vida. No entanto, como medida adicional de proteção, o Ministério da Saúde definiu a manutenção do esquema de duas doses da vacina febre amarela no Calendário Nacional, sendo uma dose aos noves meses de idade e um reforço aos quatro anos.

MACACOS MORTOS EM MS

A Secretaria de Saúde de MS investiga se macacos encontrados mortos em Aparecida do Taboado – região do Bolsão de MS – foram infectados pelo vírus. O animal é hospedeiro do vírus da febre amarela e quando um mosquito pica um macaco contaminado, o inseto pode transmitir a doença para o homem. Na zona rural e em regiões de mata, os mosquitos Haemagogus e o Sabethes são os principais transmissores. Nas cidades, o Aedes aegypti é o que geralmente propaga o vírus.

SINTOMAS

Os principais sintomas da febre amarela são: febre, dores musculares em todo o corpo, dor de cabeça, perda de apetite, náuseas e vômitos, olho, face ou língua avermelhados, fadiga e fraqueza.

A leptospirose também causa dores musculares, vômito, náusea, febre, dor de cabeça e fraqueza.