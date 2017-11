Prazo acabando Inscrições para concurso público

da Câmara Municipal terminam amanhã São 70 vagas para nível médio e superior, com salário de até R$ 2,8 mil

Termina amanhã (9) o prazo para inscrição no concurso público da Câmara Municipal de Campo Grande. São 70 vagas para cargos de nível médio e superior, com salários que variam de R$ 1.672,27 a R$ 2.833,33.

As inscrições podem ser feitas pelo site da Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura (Fapec), instituição organizadora do concurso. Taxas são de R$ 110 para nível superior e R$ 90 para nível médio.

As provas objetivas tem caráter eliminatório e classificatório, e serão realizadas em Campo Grande, no dia 17 de dezembro. Os horários e endereços serão divulgados através de edital específico.

O edital do concurso também está disponível no site da Fapec. Oportunidades são nas áreas de controle interno, sistemas, administração, contabilidade, jornalismo, publicidade, redação, informática, segurança do trabalho, técnico legislativo e tradução de língua de sinais. Será o primeiro processo seletivo da Câmara Municipal desde 2004.

Conforme o edital, todas as vagas têm carga horária de 30 horas semanais. Os salários para o nível médio são de R$ 1.672,27 e para as vagas de nível superior, R$ 2.833,33.

As cotas foram divididas em 18%, com 10% para negros, 5% para deficientes físicos e 3% para indígenas entre as 70 oportunidades disponibilizadas.