FESTA DAS PATROAS Consumidores reclamam de propaganda enganosa em venda de ingresso para show Campo-grandenses afirmam que no primeiro horário de venda preço subiu

Venda de ingressos para o evento “Festa das Patroas”, das cantoras Marília Mendonça e Paula Mattos e da dupla sertaneja Maiara & Maraisa, causou reclamação de vários campo-grandenses, que não conseguiram comprar os tickets no primeiro lote. Show será realizado no dia 5 de maio, na Capital.

Principal reclamação é pelo fato dos ingressos mais baratos terem se esgotado cerca de duas horas depois do início das vendas, que começaram hoje.

Em publicação feita no grupo “Aonde não ir em Campo Grande MS”, no Facebook, uma mulher postou a indignação, afirmando que caso seria frequente nos shows promovidos pela empresa.

“Os pontos de venda são Gugu lanches, que abre às 9h, onde um rapaz disse que foi o primeiro a chegar e já não tinha primeito lote. Outro ponto de venda, loja no shopping, que abre às 11h. Então meio difícil acabar antes das 11h né”, diz a mulher na postagem.

Ela também acrescentou que mesma situação ocorreu no início das vendas para o evento “Cabaré”, dos cantores Leonardo e Eduardo Costa, que será realizado na Capital em março e é promovido pela mesma empresa.

Na publicação, várias pessoas comentaram concordando com a reclamação e afirmando que caso se trata de propaganda enganosa e que ingressos teriam sido colocados a venda direto no lote 2, com preço maior.

Preços de primeiro lote eram de R$ 30 pista, R$ 60 área vip, R$ 100 camarote e R$ 280 backstage. Pouco depois do início das vendas valores subiram para R$ 70 área vip, R$ 140 camarote (3º lote) e R$ 300 backstage,

Portal Correio do Estado tentou contato com a empresa responsável pelo evento, mas ligações não foram atendidas até a publicação desta reportagem.

Uma pessoa que se sentiu lesada afirmou que ligou na empresa durante a tarde e foi informada que o primeiro lote foi apenas para venda interna, feita por prometeres, além de terem sido reservas antecipadas.