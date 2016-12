Vila Carvalho Infiltrações em concreto danificam

ponte e trecho é interditado Ponte fica no cruzamento da Rua Brilhante com a Ernesto Geisel

As chuvas que atingiram Campo Grande nas últimas semanas contribuíram para que estrutura de ponte cedesse e trecho da Rua Brilhante com a Avenida Ernesto Geisel tivesse que ser interditado ontem à noite, na Vila Carvalho.

De acordo com a prefeitura e técnicos que trabalham no local, houve infiltração no concreto e no solo e, por isso, a cabeceira da ponte não suportou o peso e cedeu.

Ontem à noite, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e equipes da Agência Municipal de Trânsito (Agetran) interditaram a via.

O local está sinalizado e as obras iniciaram nesta manhã. A expectativa é que o trecho seja liberado somente na segunda-feira (19).