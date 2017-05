Estado grave Inconformado com discussão dos pais, jovem atira na cabeça Garoto foi socorrido e levado para Santa Casa, onde está internado

Inconformado com discussão dos pais, jovem de 15 anos atira contra cabeça, é socorrido e está internado em estado grave na Santa Casa. Caso aconteceu no começo da madrugada de sábado, no Bairro Parque dos Laranjais, em Campo Grande.

Consta em boletim de ocorrência que depois de chegar em casa e se deparar com desorganização, o pai da vítima teria iniciado discussão com a mãe do adolescente. O homem foi até o quarto, pegou uma arma de fogo e passou a simular a prática de roleta russa, dando a entender que se mataria.

O adolescente e a mãe foram até o cômodo e conseguiram desarmar o homem. Em seguida, o garoto foi até a sala, acompanhado da mãe. Ele então se virou, pediu desculpas pelo que iria fazer e desferiu um tiro contra a cabeça.

O garoto foi socorrido por um vizinho e levado até a Santa Casa, onde permanece internado na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), em estado grave.