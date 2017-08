Tempo seco Incêndio em vegetação no Parque dos Poderes mobiliza bombeiros Chamas se aproximaram de prédios, mas nenhum deles teve danos

Incêndio atingiu grande área de vegetação no Parque dos Poderes, na tarde de hoje, e mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros, que levaram cerca de três horas para controlarem as chamas.

Fogo começou próximo ao prédio da TVE e se alastrou rapidamente pela vegetação, por conta do tempo seco, chegando próximo de outros prédios.

Veículos que estavam no estacionamento da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul) precisaram ser retirados, em razão do risco de serem atingidos pelas chamas.

Área também abriga vários animais, mas não há informações se alguma espécie foi atingida pelo fogo. Prédios não sofreram danos.

Trabalho de controle do fogo mobilizou ao menos três equipes dos bombeiros, com vários militares, que controloram o incêndio por volta das 16h.