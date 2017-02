São Francisco Incêndio em restaurante destrói churrasqueira e parte de forro Chamas começaram em churrasqueira onde frangos eram assados

Restaurante localizado na Avenida Euler de Azevedo, no bairro São Francisco, teve churrasqueira destruída e parte do teto danificado em incêndio registrado por volta das 10 horas de hoje.

Frangos eram assados na churrasqueira e as chamas começaram neste local. Houve explosão e um mototaxista que trabalha em ponto que fica em frente do restaurante auxiliou no combate às chamas com um extintor.

Corpo de Bombeiros foi chamado e faz vistoria do estabelecimento. O restaurante precisou ser fechado depois do incidente. *Colaborou Gerson Oliveira.