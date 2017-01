PRECISOU DE AJUDA Incêndio atinge carro em

movimento e extintor não funciona Homem que passava pela rua correu até órgão público para conseguir apoio

Motorista de Honda Fit foi surpreendido por volta das 15h de hoje, na Rua da Paz, em Campo Grande, porque o motor do veículo pegou fogo. O extintor do carro não conseguiu apagar as chamas e foi preciso utilizar equipamento pertencente ao Tribunal de Contas da União (TCU) para conseguir evitar mais danos.

O dono do carro é o assistente jurídico Francisco Moura Nascimento. Ele seguia para o trabalho e sentiu que no interior do Honda Fit estava muito quente. Uma motorista que passava perto o alertou para a fumaça que saia do motor. Foi então que Nascimento estacionou o veículo.

Wagner da Silva Lopes, que passava pela rua, parou seu carro para ajudar. Ele estacionou na contramão por conta da urgência e correu até o Tribunal de Contas da União para pegar um extintor.

"Foi muito bom a ajuda. Estava desesperado e ele chegou e até conseguiu um extintor emprestado. Quando usei o meu, ele não deu conta de apagar o fogo", contou Nascimento, que sofreu o prejuízo. Ele tem seguro do carro e vai acioná-lo.

O motorista não soube dizer o que aconteceu. Os Bombeiros relataram que deve ter ocorrido um curto-circuito.