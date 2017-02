CONTAS PÚBLICAS Inadimplência tira recursos da

Prefeitura de Campo Grande Problema, herdado da gestão passada, impede a realização de convênios

Pendências financeiras, herdadas da gestão anterior, impedem a Prefeitura de Campo Grande de efetivar convênios e, por conseguinte, de receber recursos, entre os quais estão os R$ 25 milhões do governo estadual para financiamento de serviços de tapa-buracos. Com irregularidades relativas a prestação de contas ao Governo federal, o município está com registros no Cadastro Único de Convênios (Cauc) e no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (Cadin), espécies de Serviço de Proteção ao Crédito (SPC) da União.

A situação de crédito da prefeitura a impossibilita de receber recursos, originados de convênios com os governos estadual e federal. Esse quadro, agravado nos últimos anos, está no centro das preocupações do procurador-geral do Município, Alexandre Ávalo. Ele contou que, desde que iniciou a atual gestão, tem reunido informações, feito levantamentos e os trâmites burocráticos necessários para conseguir sair das relações do Cadin e Cauc. “Estamos à espera das certidões, que podem ser dadas amanhã [hoje]”, disse, referindo-se a documentos a serem encaminhados pela União que indicam a regularidade de crédito de Campo Grande.

