CASAS POPULARES Inadimplência na habitação atinge 82%

das famílias em Campo Grande De acordo com a Emha, são 10.284 contratos atrasados

A quantidade de mutuários da Capital inadimplentes com a prestação de casas populares é quase cinco vezes maior que o número dos que estão com os pagamentos em dia. De acordo com a Agência Municipal de Habitação de Campo Grande (Emha), são 10.284 contratos atrasados, o que equivale a 82% do total de 12.470 imóveis. Somente 2.186 beneficiários estão pagamento em situação regular. A dívida chega R$ 46 milhões. A diretoria da Emha se reúne hoje para finalizar minuta de projeto de lei, com regras relativas à regularização de dívidas e novos valores das prestações.

Atualmente, a agência está tentando fazer com que os inadimplentes renegociem seus débitos. De acordo com a Ehma, com o valor da dívida seria possível construir pelo menos mil casas populares. “Se a inadimplência fosse reduzida poderíamos aumentar o número de unidades habitacionais com recursos próprios”, afirmou o diretor-presidente da Emha, Eneias José de Carvalho Netto.

O valor devido pelos mutuários em atraso com as prestações é sete vezes maior que a receita da Emha, acumulada no ano passado. Conforme balanço orçamentário da Agência, publicado no Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande), na edição do dia 18 de janeiro, a receita realizada, em 2016, foi de R$ 6,098 milhões. São R$ 13,561 milhões a menos que a previsão orçamentária, de R$ 19,66 milhões.

(*) A reportagem completa está na edição de hoje do jornal Correio do Estado.