MANHÃ DIFERENTE Idosos do asilo São João Bosco recebem visita de cães terapeutas Projeto do Corpo de Bombeiros tem foco em melhorar qualidade de vida

Idosos do Asilo São João Bosco tiveram uma manhã diferente, com visita dos animais do projeto “Cão Herói, Cão Amigo – Terapia com Cães”, do Corpo de Bombeiros, em Campo Grande.

Projeto tem objetivo de oferecer modalidade terapêutica à crianças e idosos institucionalizados em asilos da Capital, com foco em aprimorar a reabilitação e contribuir para a melhora da qualidade de vida.

No São João Bosco, foram trabalhadas memórias e recordações dos pacientes, que passearam, abraçaram e tiraram fotos com os cachorros.

Convivência com os cães também desenvolveu nos idosos a valorização humana, afastando depressão e solidão.

Coordenador do projeto, capitão Fábio Pereira de Lima, do 6º Grupamento de Bombeiros Militar de Campo Grande, explicou que animais são dóceis e treinados para não reagir a distrações.

“Eles são responsáveis por desenvolver habilidades como coordenação motora, fala, afetividade, relacionamento pessoal, companheirismo, socialização e memória, além de proporcionar qualidade de vida para os idosos”, disse o capitão.

Ainda conforme o coordenador do projeto, todas as pessoas que têm contato com os cães terapeutas exercitam a humanização e a interação.

Atividade contribui no controle da pressão arterial, estimula o cognitivo, auxiliando na comunicação e produzindo sentimento de bem estar, equilíbrio emocional, relaxamento e motivação.