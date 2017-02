CHOQUE Idoso mexe em 'gambiarra' de

energia e morre eletrocutado Vítima tinha 73 anos e consertava em instalação clandestina

Mário André de Paulo, 73 anos, morreu após levar choque ontem (8), em assentamento à margem da BR-262, perto do Indubrasil, em Campo Grande. Segundo testemunha, o idoso mexia em fios de energia cuja instalação era clandestina.

O idoso foi ao lote que tinha no assentamento limpar o quintal, mas decidiu também arrumar fiação elétrica. Outra moradora ainda teria avisado para Mário que compraria disjuntor e que era para ele não mexer com a energia.

Porém, o idoso insistiu. Já afastada do local, a mulher escutou grito, retornou e encontrou Mário caído no chão com fios grudados nas mãos. A rede de energia foi desligada, socorristas foram chamados, mas a vítima não resistiu.