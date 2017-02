84 ANOS Idoso é assassinado quando voltava

de posto de saúde em bairro da Capital Vítima foi atingida com pelo menos 10 golpes e morreu no local

Edu da Silveira, 84 anos, foi assassinado com golpes de objeto perfurocortante, por volta das 9h de hoje, na Rua Internacional, no Bairro São Conrado, em Campo Grande. O idoso foi atacado quando voltava de posto de saúde, onde havia pegado remédios.

A vítima tinha pelo corpo pelo menos 10 perfurações profundas e, por isso, acredita-se que o autor usou ferramenta do tipo machadinha para cometer o crime. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Corpo de Bombeiros tentaram socorrer Edu, mas ele não resistiu e morreu ainda no local.

Pessoas que conheciam o idoso comentaram no cenário do crime que ele tem filho que é presidiário e ambos teriam envolvimento com tráfico de drogas. Por isso, acredita-se em acerto de contas. Também é investigada a possibilidade de latrocínio (roubo seguido de morte). Nenhum suspeito foi identificado até o momento. O caso está sob investigação.