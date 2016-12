CAMPO GRANDE Homem é agredido e roubado ao voltar a pé de festa com amigos no Moreninha 3 Vítima estava no carro, com conhecidos, quando pediu para descer do veículo

26 DEZ 2016 Por VALQUÍRIA ORIQUI 15h:27

José Maria de Mesquita, de 60 anos, voltava de festa com amigos, na madrugada de hoje, no Bairro Moreninha 3, em Campo Grande, quando foi roubado e agredido por assaltantes. Consta no boletim de ocorrência que a vítima seguia em veículo, quando em determinado momento pediu para descer que iria terminar o trajeto a pé. Pouco menos de dois minutos depois de ter descido do carro, José Maria foi abordado por dois indivíduos que chegaram batendo e empurrando as costas da vítima. Ao cair, a vítima recebeu mais alguns chutes e teve a carteira com os documentos levada. No CRS Moreninhas fez curativos e foi liberado. Porém, não sabe informar mais detalhes do ocorrido, já que estava embriagado.

Leia Também