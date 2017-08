TRÂNSITO Idosa morre depois de ser atropelada

por veículo em marcha à ré no centro Acidente aconteceu na noite de ontem

Idosa de 76 anos morreu depois de ter sido atropelada por carro em marcha à ré na noite de ontem no centro de Campo Grande. Shisue Watanabe Sakaguti chegou a ser socorrida e encaminhada até a Santa Casa, mas não resistiu.

Segundo as informações do boletim de ocorrência, por volta das 19h, a idosa estava na Rua Cândido Mariano quando foi atingida por veículo Volkswagen UP que fazia manobra em marcha ré.

O Corpo de Bombeiros foi chamado e a vítima levada para o hospital, onde morreu. O caso foi registrado como morte a esclarecer e será investigado pela Polícia Civil.