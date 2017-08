Felpuda

A eleição é só em 2018, mas tem político aproveitando o cargo público que ocupa para fazer “visitas” em redutos eleitorais, enquanto os problemas ligados ao setor que atua se acumulam a cada dia, sem soluções. O mais curioso é que toda a agenda do dito-cujo pode ser acompanhada com detalhes pela rede social. Por enquanto, pelo menos aparentemente, as “escapadinhas” não têm chamado a atenção do seu “patrão”. Ester Figueiredo