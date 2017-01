INVESTIGAÇÃO Identificado o corpo de mulher

encontrado às margens da MS-040 Corpo foi encontrado por um rapaz que acionou a polícia

Corpo de mulher encontrado às margens da rodovia MS-040 no último sábado (21), em Campo Grande, foi identificado como sendo Sonia Raquel Benitez Vallejos. O laudo foi concluído na terça-feira (24), conforme a Secretaria de Justiça e Segurança Público do Mato Grosso do Sul (Sejusp-MS).

No boletim de ocorrência confeccionado no dia em que o cadáver foi encontrado, foi detalhado que a vítima estava com um vestido de cor bege e tinha uma tatuagem com desenho de flor na coxa direita. A perícia constatou que o corpo poderia estar ali há pelo menos três dias.

Peritos também atestaram que a mulher foi morta em outro local e o corpo foi jogado às margens da estrada. Caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) da Vila Piratininga. Caso será investigado.

CASO

De acordo com a Polícia Militar (PM), que atendeu a ocorrência, uma pessoa que passava pelo local encontrou o corpo e acionou os policiais.

Vítima estava sem documentos pessoais e corpo estava em estado de decomposição. Conforme a PM, ela tinha uma lesão na cabeça, estava com os cabelos raspados e sem sapatos e aparenta ter cerca de 40 anos. Ainda não há informação sobre as causas da morte.