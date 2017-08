Não resistiu Identificado motociclista morto ao ser atingido por caminhonete no anel viário Condutor do veículo fugiu sem prestar socorro

Foi identificado como Eder Gomes Teodoro, de 33 anos, o motociclista que morreu no final da tarde de ontem ao ser atingido por caminhonete. Acidente de trânsito aconteceu por volta das 18h, no anel viário, no Bairro Moreninha III, em Campo Grande.

Conforme a polícia, Eder conduzia motocicleta pelo anel viário, quando condutor de caminhonete invadiu a pista contrária e colidiu contra a moto.

Motociclista morreu no local do acidente, enquanto o condutor de caminhonete fugiu sem prestar socorro. Vítima trabalhava na concessionária de energia, Energisa, e na ocasião, havia saído da empresa e seguia para casa.