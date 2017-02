HOMICÍDIO SIMPLES Identificado jovem assassinado

a tiros no Bairro Nova Lima Vítima conversava com rapazes quando um deles disparou seis vezes

Identificado como Breno da Motta Marino, de 21 anos, jovem que morreu na manhã de hoje, ao ser baleado na frente de condomínio, na Rua Zulmira Borba, Bairro Nova Lima, em Campo Grande. Conforme boletim de ocorrência, a vítima conversava com grupo de rapazes quando um deles sacou a arma e efetuou os disparos.

Dos seis tiros, dois atingiram Breno, sendo um nas costas e outro no antebraço esquerdo. Corpo de Bombeiros foi acionado e encaminhou a vítima ao pronto socorro do Nova Bahia, que morreu a caminho da unidade da saúde.

Para a polícia, a síndica do condomínio onde o rapaz foi baleado informou que tem câmeras de segurança no interior do prédio e que elas gravaram a ação dos criminosos. Testemunha informou ainda que os acusados voltaram ao local onde a vítima estava sendo atendida pelos bombeiros.

Populares relataram que os acusados saíram em uma moto, de cor amarela, e que um deles mora na Rua José Carlos Medina.

Por volta das 11 horas, quando soube da morte do filho, a mãe passou mal e Corpo de Bombeiros foi chamado para socorrê-la. Fato foi registrado como homicídio simples e até o momento ninguém foi preso.