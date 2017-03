MORTE A ESCLARECER Identificada mulher encontrada morta pela filha em residência do bairro Taquarussu Ela estava com machucado na cabeça e suspeita é de queda

Mulher encontrada morta pela filha, na manhã de hoje, no bairro Taquarussu em Campo Grande foi identificada como Cleusa Maria Gonçalves Franca, de 63 anos. Ela estava com machucado na cabeça e a polícia suspeita que tenha sido em decorrência de queda.

Conforme as informações do boletim de ocorrência, a casa não tinha nenhum sinal de arrombamento. Mesmo assim, investigação foi aberta para apurar as circunstâncias da morte.

O CASO

Cleusa foi encontrada morta pela filha no fim da manhã de hoje, na casa onde vivia, no bairro Taquarussu, na Capital.

Por volta das 10h30min de hoje, a filha chegou em casa, na Avenida Dois de Março, e encontrou a mãe caída no chão. O corpo já estava rígido e o Corpo de Bombeiros foi chamado.