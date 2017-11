NOVEMBRO AZUL Hospital vai oferecer 1,9 mil exames gratuitos para detectar câncer de próstata Meta é realizar 100 procedimentos por dia até o fim do mês

O Hospital de Câncer Alfredo Abrão (HCAA) vai oferecer 1,9 mil exames gratuitos para detecção do câncer de próstata, tipo de neoplasia que mais mata homens em Campo Grande - de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde Pública (Sesau). A ação faz parte da campanha “Novembro Azul”, voltada para prevenção e combate à doença.

Segundo o HCAA, serão oferecidos 100 exames PSA (sanguíneo, para medir a concentração de antígenos) por dia, a partir de segunda-feira (6). Os testes são direcionados a homens com idade entre 50 e 75 anos.

Os atendimentos serão realizados por ordem de chegada, mediante a distribuição de senhas a partir das 6h - de segunda a sexta-feira. Para se submeter ao procedimento, é necessário jejum de oito horas.

Ainda conforme o HCAA, os casos suspeitos serão investigados, e, se detectados, serão tratados no próprio hospital, com realização de exames complementares, como toque retal. A campanha segue até o dia 30 de novembro.

De acordo com dados do Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM) da Secretaria Estadual de Saúde (SES), 32 homens morreram em decorrência do câncer de próstata este ano em Campo Grande. No Estado são 120 óbitos em 2017.

EXAME PSA

Uma amostra de sangue é colhida e enviada ao laboratório para análise. O PSA total é considerado normal quando está em até 2,5 ng/ml. Se varia entre 2 e 10ng/ml, o médico pode pedir o PSA fracionado a fim de avaliar melhor o quadro.

Porém, a taxa de PSA no corpo aumenta naturalmente com a idade. Ou seja, a interpretação do resultado deve ser individualizada, pois a alta quantidade no sangue nem sempre caracteriza a doença.

O HCAA alerta que a chance de cura é de 90% se o câncer é identificado e tratado no início.

SERVIÇO

O HCAA fica na Rua Marechal Rondon, nº 1053, Centro.