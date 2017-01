SAÚDE Hospital Regional não atenderá

mais casos de baixa complexidade No começo do mês passado serviços foram suspensos temporariamente

Pronto Atendimento Médico (PAM) do Hospital Regional de Campo Grande não vai mais atender casos de baixa complexidade. Detalhes da suspensão serão informados amanhã, pelo diretor-presidente da unidade hospitalar, Justiniano Barbosa Vavas.

No começo do mês passado os serviços haviam sido suspensos temporariamente por conta de superlotação no setor, que, na ocasião, estava sem cadeiras ou macas disponíveis.

De acordo com comunicado afixado na porta de entrada, no dia 1 de dezembro,sala de emergência adulta estava com 10 pacientes, sala azul com 65, e outros que aguardavam consulta em pé por falta de local para sentar.

Dessa forma, segundo o comunicado, hospital estava sem espaço físico para atender e a capacidade estava “extrapolada”.