desde 2015 Hospital-escola não sai do papel

e prédio continua abandonado Antigo Colégio Oswaldo Cruz é espaço precário no Centro

A promessa da Associação Beneficente de Campo Grande (ABCG), que administra a Santa Casa, de transformar o prédio do antigo Colégio Oswaldo Cruz, localizado na Avenida Fábio Zahran com a 15 de Novembro, em um hospital-escola continua apenas no papel.

Desde que recebeu a posse do espaço, em junho de 2015, o plano da ABCG era de usá-lo para ensino na área de saúde.

A previsão era de que ainda em 2016 o prédio fosse reformado. Porém, após quase dois anos e meio, nada foi realizado e o prédio tombado como Patrimônio Histórico e Cultural em outubro de 1997 continua abandonado.

A construção é de 1927 e está totalmente deteriorada. Em fevereiro deste ano, a reportagem do Correio do Estado esteve no local e verificou diversos problemas. Ontem, tentou novamente entrar no antigo colégio, mas não teve autorização da ABCG.

O que foi visto no começo do ano revelava que o telhado e o piso possuem diversos problemas e áreas podem desabar. A pintura e os detalhes históricos precisam ser restaurados, há infestação de animais – insetos, morcegos e ratos –, além de infiltrações e falhas elétricas e hidráulicas.

