SAÚDE Hospital do Trauma de Campo Grande

pode ser entregue em seis meses Vários serviços estão na fase final, como o piso e a parte elétrica

Com cronograma adiantado, as obras do Hospital do Trauma de Campo Grande podem ser entregues em seis meses. A previsão inicial de término da construção era junho de 2017 e é, agora, em maio do mesmo ano. No entanto, o funcionamento dependerá de nova contratualização, para assegurar recursos para a unidade hospitalar. Para isso, não há previsão, podendo ocorrer, até mesmo, na época do término das obras.

Ao ser entregue, o hospital já deverá contar com a infraestrutura necessária para seu funcionamento. Isso porque, de acordo com a assessoria da Santa Casa, que administra a unidade, os móveis e equipamentos já vêm sendo adquiridos. Uma pendência, no entanto, é a ampliação da cozinha e da lavanderia do hospital, obra que foi prometida pelo governo do Estado no mês passado e ainda não foi iniciada.

Pelo cronograma original, o trabalho deveria corresponder neste mês a 12,5% do total da obras, mas já chega a 24,39%. A partir de agora, de acordo com a empresa Poligonal Engenharia, que está à frente do empreendimento, a tendência é que a obra avance mais rápido, depois que todos os ajustes e readequações foram feitos na primeira fase do projeto. “A parte mais complicada está praticamente superada, que foram os ajustes que tivermos que fazer no projeto, vamos passar para a fase de acabamento e a partir de agora, o trabalho começa a aparecer mais”, disse Leonardo Ferzik, arquiteto responsável pela obra.

Vários serviços estão na fase final, como o piso e a parte elétrica, que devem ser concluídos em 20 dias. O prédio já está pintado com tinta anti fungicida, para evitar umidade.