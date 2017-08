ALEITAMENTO "Hora do Mamaço" reúne mais de 50 mulheres em Campo Grande Evento teve momento "Tira Dúvidas" com profissionais da saúde

Depois da polêmica de mãe que foi proibida de amamentar em público em 2012, mulheres se associaram e criaram a Aldeia Materna. Hoje (05) grupo se reuniu para promover e proteger direitos e a importância da amamentação na Hora do Mamaço.

Pela quinta vez anual, grupo de mulheres se reuniu, e nessa edição, o encontro foi no Parque das Nações Indígenas em Campo Grande. O objetivo do evento é a troca de ideias e a participação do momento Tira Dúvidas, promovido por profissionais da saúde.

Os encontros sempre acontecem em locais públicos para que o máximo de mulheres possa participar. A primeira edição, em 2012, foi em supermercado da cidade.

“Escolhemos locais de parceiros que nos apoiam e também que possam ser agradáveis para as mães”, disse uma das três coordenadoras do evento, Cristiane Oshiro.

Em média, mais de 50 mães comparecem aos eventos anualmente e nesse ano não foi diferente.

A gerente de saúde da criança, da Secretaria de Saúde Estadual, Angela Rios, declarou que a ação é importante para o empoderamento das mulheres e para incentivar a “melhor amamentação possível”.

A lei estadual que promove a semana da amamentação já está em vigor e visa enfatizar a necessidade e a importância do aleitamento.

“Nessa semana estamos organizando grupos de mães, rodas de conversas, profissionais da saúde que auxiliam nesse momento delicado que é o da amamentação”, disse a gerente de saúde estadual.

Mãe de gêmeas, Miriam Garcia, 34 anos, amamenta duas meninas sem complementos nutricionais. “Amamento elas apenas no peito e acredito que esses encontros nos auxiliam. É importante”, disse.

Sobre as repreensões que algumas mães já sofreram ao amamentar em público, Míriam disse que nunca sofreu preconceito. “Eu nunca fui alvo desse tipo de polêmica, mas participo de grupos e as mães reclamam que já sofreram com isso”, disse Míriam.

O médico obstetra, Paulo Saburo Ito, 50 anos, está responsável pelo momento Tira Dúvidas do evento deste ano e disse que é muito importante desfazer os mitos e reforçar as verdades sobre o aleitamento materno.

“Incentivamos a amamentação, somos contra a desmama precoce. As consequências são sentidas no futuro da criança, onde elas adquirem enfermidades e até o estado, a gestão perde com isso, pois o número de crianças doentes é maior quando não amamentadas”, explicou.