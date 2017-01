AÇÃO CRIMINOSA Falsos pesquisadores tentam assaltar casa, mas apanham de morador Criminosos fugiram em um carro Corsa, de cor verde e placas HRR-0390

Homem, de 49 anos, foi vítima de tentativa de roubo na manhã de hoje ao atender no portão de sua casa, no Jardim Tijuca, em Campo Grande. Dois homens disseram estar fazendo uma pesquisa nas localidades e anunciaram o assalto.

De acordo com o registro policial, os suspeitos, de idade entre 20 e 25 anos, aproximadamente, chegaram no portão e chamaram o proprietário. O dono da casa se aproximou e abriu o portão parcialmente, foi nesse momento que os bandidos disseram “não é pesquisa nenhuma, é um assalto”, e empurraram o portão.

Vítima do assalto reagiu tentando fechar o portão, mas um dos criminosos conseguiu entrar e lutou com o morador. O assaltante tentou tapar a boca do homem, mas ele mordeu sua mão e deu um golpe nas partes íntimas do “pesquisador”.

Enquanto vítima e suspeito lutavam, o segundo envolvido correu para o carro, modelo Corsa, de cor verde e placas HRR-0390 para tentar fugir. O vizinho do homem ouviu os gritos do morador e ameaçou chamar a polícia, sendo que neste momento, eles fugiram do domicílio sem levar nada.

A Polícia Militar foi ao local, realizou buscas, mas ninguém foi encontrado. Caso foi registrado na 6ª Delegacia de Polícia Civil e será investigado.