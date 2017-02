RECEBIDO COM FACA Homem vai buscar documento de moto

na casa da ex e recebe ameaça Discussão aconteceu no Jardim Campo Belo, em Campo Grande

7 FEV 2017 Por RODOLFO CÉSAR 14h:43

Ao buscar objetos pessoais e documentos na casa da ex-namorada, homem de 48 anos foi ameaçado e precisou sair às pressas. A mulher, que tem 31 anos, negou-se a entregar os pertences e com uma faca ordenou que ele fosse embora e nunca mais voltasse. A discussão aconteceu por volta do meio-dia de hoje, na Rua João de Paula Ribeiro, no bairro Jardim Campo Belo, em Campo Grande. A mulher ainda disse, segundo foi informado à Polícia Civil, que se o homem voltasse ao local ele seria esfaqueado. Dentro da casa dela permanecem carteira nacional de habilitação (CNH), documento de uma moto e cartões de banco da vítima. Esses objetos acabaram ficando na residência porque da última vez que o homem esteve no local, ele acabou não guardando. Não foi detalhado sobre o fim do relacionamento. O delegado Valdir Rogério Beneti, da 2ª Delegacia de Polícia Civil, registrou a ocorrência como ameaça e deve averiguar o que aconteceu e tentar recuperar os documentos.

