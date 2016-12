OUSADO Homem tenta furtar carro

entrando pela janela e é pego Suspeito foi encaminhado para a delegacia no Centro da Capital

Heliton Moraes de Lima, de 30 anos, foi preso na manhã de hoje depois de tentar furtar um carro estacionado em frente a uma residência no Bairro Monte Castelo, em Campo Grande.

Segundo boletim de ocorrência, a vítima estacionou o carro, um Nissan March, e deixou o vidro da janela aberto. Algumas horas depois, ele foi avisado pelo vizinho ao lado que havia um homem dentro do veículo e que teria entrado pela janela.

A vítima, junto com parentes, detiveram o suspeito já dentro do carro, o pegaram e o deixaram amarrado com uma corda até a chegada da polícia. Nenhum objeto foi furtado no interior do veículo.

Heliton, que já tinha mandado de prisão por fuga do presídio no último dia 12, foi encaminhado para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário no Centro.