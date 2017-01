PROIBIDO Homem tenta driblar segurança

para entrar escondido no Cetremi Guarda municipal barrou suspeito e foi xingado

Guarda municipal evitou que homem de 31 anos entrasse no Centro de Triagem e Encaminhamento do Migrante (Cetremi) pelos fundos, na tarde de hoje. Há regras no local que não permitem esse tipo de acesso para evitar que drogas e objetos ilícitos entrem no serviço público.

O prédio do Cetremi fica na Rua Jornalista Marcos Fernando Rodrigues, s/nº, perto do Parque dos Poderes. Não há vizinhança no local, apenas terrenos vazios.

O serviço recebe moradores de rua e pessoas que não têm condições de pagar por estadia e usam a estrutura por algumas noites. É possível tomar banho, receber alimentação e dormir.

O homem que foi barrado não agrediu o guarda municipal, mas o xingou. "Você é um guardinha de m#*, filha da #*", xingou o suspeito.

Por conta das ofensas, foi feito boletim de ocorrência na 3ª Delegacia de Polícia Civil por desacato. O delegado Paulo Henrique Sá foi o responsável pelo registro da reclamação. Não foi divulgado se houve vistoria pessoal para tentar identificar se o suspeito portava droga ou arma.

A Prefeitura de Campo Grande, que mantém a unidade, divulgou que fará reestruturação para identificar pessoas que estariam usando o Cetremi como hotel. “Precisamos saber os que são moradores de rua, pois alguns estão usando como hotel aquilo que é de trânsito”, afirmou o prefeito Marcos Trad durante agenda ontem (29).