CAPITAL Homem tem dedo decepado com

golpe de facão por dívida de R$ 50 Ele ainda teve um corte profundo na perna e passou por cirurgia

Homem de 51 anos teve um dos dedos da mão decepado por rapaz, armado com um fação, que lhe devia R$ 50 na tarde de ontem (9) no Bairro Universitário, em Campo Grande. Responsável pela tentativa de homicídio disse à vítima que ele era “dedo duro”.

De acordo com o boletim de ocorrência, o homem foi surpreendido pelo agressor quando passava nas proximidades de um mercado. Identificado apenas como Gabriel, o rapaz começou a desferir golpes com o facão em seu corpo. Tentando se defender com as mãos, acabou tendo o dedo atingido.

A vítima foi socorrida e encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Universitário, onde passou por procedimento cirúrgico. A Polícia Militar foi acionada para localizar o suspeito do crime, mas ele não foi encontrado.

Caso foi registrado na 4ª Delegacia de Polícia da Capital e será investigado.