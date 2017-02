CAMPO GRANDE Homem se masturba na rua, agarra mulher com criança no colo e é preso por estupro Suspeito tem várias passagens, sendo outras três pelo mesmo crime

Homem de 27 anos foi preso por estupro depois de perseguir, se masturbar e tentar agarrar a força uma mulher de 33 anos, que estava com o filho, de 2 anos, no colo, na rua do Bolívar, em Campo Grande. Suspeito já tem outras três passagens pelo mesmo crime.

De acordo com a Polícia Civil, vítima relatou que estava para indo para um salão de cabeleireiro, na Vila Carlota, quando se deparou com o homem se masturbando ao lado de uma motocicleta, na rua.

Neste momento, homem foi em direção da mulher e a agarrou, pegando em seus seios com a mão suja de esperma.

Ela correu e tocou a campainha de uma residência próxima para pedir ajuda, mas como ninguém atendeu, vítima começou a gritar e suspeito fugiu na moto.

Mulher anotou a placa do veículo e acionou a Polícia Militar. Com os dados da placa, polícia chegou até o endereço do rapaz, que foi preso.

Ele foi encaminhado para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Piratininga. No local, suspeito confessou o crime, mas disse não saber o motivo de ter feito o que fez.

Suspeito foi levado para a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), onde caso está sendo investigado.

Rapaz tem três passagens por estupro, sendo casos ocorridos em 2013, 2015 e 2016 e três por importunação ofensiva ao pudor, além de violência doméstica e desobediência a decisão judicial de medida restritiva.