CAMPO GRANDE Homem saí do trabalho, vai

para conveniência e morre Vítima tinha 48 anos e família pediu investigação do caso

Inquérito policial foi aberto para investigar a morte de Agenor Pereira Marques, 48 anos, ocorrida ontem (9), após ele ter saído do trabalho e ido para conveniência. Familiares pediram apuração do caso para entender a razão do óbito, tendo em vista que não tinham conhecimento que Agenor tivesse alguma doença grave.

De acordo com Boletim de Ocorrência, familiar declarou que o homem trabalhou durante todo o dia e no fim do expediente, quando seguia para casa, passou em conveniência. No local ele passou mal e foi levado por equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Coronel Antonino, onde já teria chegado morto.

A família alegou que Agenor era hipertenso, mas não tinha conhecimento se ele era portador de doença grave que pudesse ter provocado a morte. Exame necroscópico foi solicitado ao Instituto de Medicina e Odontologia Legal (Imol) e o caso está sob investigação.