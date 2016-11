CAMPO GRANDE Passageira de ônibus se revolta

com ato obsceno de rapaz O caso foi encaminhado para a delegacia de polícia

Uma jovem de 20 anos denunciou à polícia ato obsceno que presenciou na noite de ontem (25). Um rapaz de 27 anos estava se masturbando dentro do ônibus linha 072 (Nova Bahia), enquanto o veículo estava parado no terminal Morenão, em Campo Grande.

Segundo boletim de ocorrência, antes do ato o autor estava tocando o próprio corpo e olhando para a jovem, que estava sentada ao seu lado aguardando o ônibus chegar. Ao entrar no ônibus, ele sentou de frente para ela, colocando uma mochila ao lado e outra na frente e começou a prática do ato obsceno.

A vítima ficou constrangida com a situação, se levantou e começou a gritar. O motorista parou o ônibus e rapidamente entrou em contato com a polícia que confirmou com testemunhas que o autor estava com a calça aberta.

O caso foi encaminhado para a delegacia de polícia e o jovem responderá pelo ato obsceno.