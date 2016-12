Caso suspeito Homem que veio da Angola com suspeita de malária aguarda exames em hospital Paciente é brasileiro, trabalhava no país africano e chegou hoje com sintomas da doença

19 DEZ 2016 Por GLAUCEA VACCARI 16h:44

Saiba Mais Angolano desembarca na Capital e é socorrido com suspeita de malária Paciente que foi levado até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) depois de desembarcar de voo vindo da Angola com suspeita de malária, foi transferido para o Hospital Universitário, onde aguarda exames para comprovação de diagnóstico. Inicialmente, informação era de que homem, que não teve identidade divulgada, era angolano, no entanto, segundo a Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), ele é brasileiro e trabalhava no país africano. Homem viajava em voo comercial e desembarcou por volta de 10h20 com estado de saúde agravado e, por conta dos sintomas, médicos levantaram a suspeita para a doença e ele foi encaminhado a UPA Vila Almeida. Segundo assessoria de imprensa da Sesau, na unidade ele recebeu os primeiros atendimentos e pré-diagnóstico indicou possibilidade de malária, por conta dos sintomas e também pelo homem ter vindo da África, onde há casos da doença. Devido a suspeita, ele foi transferido para o Hospital Universitário. No HU, homem apresentou resistência e não quis se submeter a exames. Ele estava agressivo e assinou termo de responsabilidade para sair da unidade de saúde. Porém, ele retornou durante a tarde e, mais calmo, afirmou que passaria pelos testes. Ainda segundo a Sesau, para detectar a doença é colhido sangue e feito teste rápido. Caso seja apontada indícios da doença, paciente é medicado e sangue é encaminhado ao Laboratório Central (Lacen), onde é feito o diagnóstico definitivo. MALÁRIA Doença infecciosa febril aguda transmitida pela picada da fêmea do mosquito Anopheles, a Malária tem três tipos diferentes identificados no Brasil. Os sintomas mais comuns são: calafrios, febre alta (no início contínua e depois com frequência de três em três dias), dores de cabeça e musculares, taquicardia, aumento do baço e, por vezes, delírios. No caso de infecção por P. falciparum, também existe uma chance em dez de se desenvolver o que se chama de malária cerebral, responsável por cerca de 80% dos casos letais da doença. Além dos sintomas correntes, aparece ligeira rigidez na nuca, perturbações sensoriais, desorientação, sonolência ou excitação, convulsões, vômitos e dores de cabeça, podendo o paciente chegar ao coma.

