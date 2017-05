TENTATIVA DE HOMICÍDIO Homem que tentou matar ex a facadas cumprirá 4 anos no regime aberto Vítima teve pulmão perfurado e passou 23 dias em coma

Luiz Carlos Nascimento Silva, 55 anos, foi condenado a 4 anos de prisão, em regime aberto, por tentar a sua ex-mulher a facadas. Julgamento foi realizado hoje na 1ª Vara do Tribunal do Júri, em Campo Grande.

Crime aconteceu no dia 30 de dezembro de 2012, no bairro Vila Nova Capital.

Vítima e acusado foram casados por oito anos e tem duas filhas, estavam separados há cerca de dois meses e Silva não aceitava o fim do relacionamento.

No dia do crime, acusado esperou a mulher chegar em casa e, quando ela se preparava para tomar banho, entrou na casa sorrateiramente e surpreendeu a vítima com duas facadas na região das costelas.

Mulher teve o pulmão perfurado, com infecção no local das facadas, foi submetida a traqueostomia e permaneceu em coma por 23 dias.

Acusado fugiu depois do crime e foi preso em fevereiro do ano passado, no estado de São Paulo.

No julgamento, defesa pediu a desqualificação do crime para outro não doloso contra a vida e a exclusão da qualificadora de uso de recurso que dificultou a defesa da vítima.

Conselho de sentença reconheceu materialidade e autoria do delito de tentativa de homicídio, mas afastou a qualificadora e condenou Luiz Carlos por homicídio doloso simples na forma tentada.

Juiz titular da Vara, Carlos Alberto Garcete, fixou a pena em 4 anos de reclusão no regime aberto.