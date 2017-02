DOIS ANOS DEPOIS Homem que matou esposa a facadas vai a júri na quarta-feira Jovem ficou quatro meses internada, mas não resistiu

O julgamento de José Correia de Carvalho, que matou a esposa a facadas em maio de 2014, será realizado nesta quarta-feira (22), em Campo Grande. Ele é acusado de homicídio qualificado por motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima.

Crime aconteceu na madrugada do dia 11 de maio, quando José discutiu com a esposa Gisele da Silva Ferreira em bar do Jardim Inápolis. Os dois continuaram a brigar no banheiro do estabelecimento, quando o homem a agrediu com uma faca.

Gisele teve ferimentos no peito, na barriga e nas nádegas. Ela ficou quatro meses internada, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

O julgamento será realizado às 8h na 2ª Vara do Tribunal do Júri.