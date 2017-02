REGIME FECHADO Homem que matou esposa a facadas em bar é condenado a 11 anos de prisão Vítima foi esfaqueada durante discussão e morreu depois de 4 meses

José Correia de Carvalho, 48 anos, foi condenado a 11 anos e três meses de prisão, em regime fechado, por matar a esposa Gisele da Silva Ferreira a facadas. Julgamento foi realizado hoje na 2ª Vara do Tribunal do Júri de Campo Grande.

Crime aconteceu no dia 11 de maio de 2014, em um bar localizado no Jardim Inápolis. Acusado estava bebendo, quando iniciou discussão com a esposa e a esfaqueou no tórax e abdômen. Gisele passou quatro meses internada e morreu na Santa Casa.

Promotor de Justiça requereu a condenação por homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima.

Defensor público sustentou tese de domínio da violenta emoção logo após injusta provocação da vítima e pediu exclusão das qualificadoras.

Conselho de Sentença, por maioria de votos, acolheu parcialmente a tese da defesa do domínio da violenta emoção, excluindo dessa forma o motivo fútil, e condenou Carvalho por homicídio privilegiado e qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima.

Juiz titular da 2ª Vara, Aluízio Pereira dos Santos, fixou a pena em definitivo.