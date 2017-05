foi agredido Homem que furtou mandioca

de plantação foge da Santa Casa Suspeito foi flagrado por moradores e foi agredido

Homem suspeito de furtar 5 kg de mandioca de plantação no Jardim Monte Alegre, em Campo Grande, fugiu durante a madrugada de hoje da Santa Casa. Ele estava internado desde a última terça-feira (9), depois de ter sido agredido por populares. Depois do crime, ele foi localizado e pessoas ainda não identificadas introduziram a raiz no ânus do suspeito.

Conforme o boletim de ocorrência registrado na terça-feira, suspeito, de 35 anos, estava sendo observado por moradores há algum tempo. Ao ser flagrado com a quantidade de raízes, ele foi agredido.

O homem foi levado para Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e depois encaminhado para o Pronto Socorro da Santa Casa, onde permaneceu até a madrugada de hoje.

A fuga foi identificada depois que enfermeira esteve no quarto do homem para dar a medicação, mas não o encontrou. Horas depois ela teria retornado, mas o paciente não apareceu.

“Paciente não poderia ser mantido à força na unidade, pois precisaria de um laudo médico. Ainda não se sabe o porquê da fuga, mas talvez constrangimento por conta da proporção que tomou”, disse assessoria de imprensa da Santa Casa.

Apesar de ser suspeito de furto, não havia escolta policial no lugar. Boletim de ocorrência da Polícia Civil relata tanto a suspeita do homem ter furtado a mandioca, como a agressão que ele sofreu.