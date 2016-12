CAMPO GRANDE Homem mostra órgão sexual no

meio da rua e mulher se assusta A jovem fugiu imediatamente do local e pediu ajuda

Na manhã de hoje, uma jovem de 22 anos assustou-se ao ir para o trabalho quando um motociclista parou no meio da rua e mostrou o órgão genital para ela. O caso aconteceu na Rua Sergipe, no Centro de Campo Grande.

Segundo boletim de ocorrência, a vítima viu um homem de aparentemente 30 anos que desceu da moto já com o órgão à mostra e chamou a vítima para ter relações sexuais com ele.

De acordo com a jovem, ela imediatamente correu do homem e entrou em uma tabacaria para pedir ajuda, o motociclista fugiu do local.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia do Centro e será investigado.