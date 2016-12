TRÂNSITO Homem morre atropelado em

avenida de Campo Grande Vítima estava sem documentos e não foi identificada pela polícia

Homem, ainda não identificado, morreu ao ser atropelado por volta das 22h20min de ontem, na Avenida das Bandeiras, esquina com a Rua Tupã, no Bairro Nhanhá, em Campo Grande. Condutora do carro HB20, envolvido no acidente, ficou em estado de choque e precisou ser levada para atendimento médico, de acordo com a polícia.

Conforme informações do Boletim de Ocorrência, a motorista contou que seguia no sentido centro/bairro quando de repente o homem invadiu a avenida. Sem tempo de parar, acabou se envolvendo no atropelamento.

Segundo descrito por policiais, a vítima bateu no lado direito do para-lama do carro, em seguida no para-brisa. Socorristas foram chamados, mas o homem, que estava sem documentos de identificação, não resistiu.

A mulher que dirigia o carro ficou abalada emocionalmente e precisou ser levada para posto de saúde. Outro motorista disse que recém havia passado pelo local e quase atropelado a vítima, que parecia estar sob efeito de entorpecentes ou álcool.

Perto do endereço há estabelecimento comercial com câmeras de segurança, cujas imagens serão analisadas em investigação.