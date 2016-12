atendimento sus Homem morre depois de ir três vezes

em postos de saúde da Capital Familiares registraram ocorrência na Polícia Civil para haver investigação

O representante comercial Pedro Alberto Scherer, de 38 anos, foi encontrado morto pelos familiares na manhã de hoje, no Bairro Vila Sobrinho, em Campo Grande. A causa da morte não foi informada, mas a informação é que a vítima teria buscado atendimento médico três vezes durante a semana, recebeu apenas medicamentos e foi liberado.

De acordo com o boletim de ocorrência, os familiares informaram que a vítima estava com muita dor na região do abdômen e seguiu para o Centro Regional de Saúde (CRS) Tirandentes no dia 21. Ele recebeu medicação e foi liberado, porém no dia seguinte (22), com a mesma dor, foi novamente ao mesmo CRS, recebeu atendimento e saiu do local.

Ainda com dores e desconforto, no dia 23 decidiu procurar outro local e foi para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Vila Almeida. Lá, conseguiu realizar realizar exames, que não foram especificados em boletim de ocorrência, e voltou a tomar outros medicamentos, ganhando alta.

A vítima continuou com dor no dia 24, véspera de Natal e hoje foi encontrado já sem vida pelo pai. O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário do Centro e o caso será investigado.

A reportagem entrou em contato com a Prefeitura de Campo Grande para saber qual o posicionamento e se haverá sindicância para apurar possível erro. Por conta do recesso de feriado, a resposta deve ser enviada durante a semana.