NESTA TARDE Homem leva três tiros na cabeça

enquanto estava em bar Policiais militares tentam localizar suspeito de efetuar disparos

Policiais militares do 1º Batalhão fazem buscas para localizar suspeito de dar três tiros na cabeça de homem que estava em bar na Rua Planaltina, no bairro Santa Emília, em Campo Grande. O crime aconteceu por volta das 18h.

Corpo de Bombeiros foi acionado e levou a vítima, com vida, para a Santa Casa da Capital. O hospital confirmou que atende o homem, mas não foi divulgado o estado de saúde. No momento do ataque havia mais pessoas no local, mas elas não ficaram feridas.

Também ainda é apurado o nome do rapaz. A reportagem conversou com policiais militares que informaram que a ocorrência ainda será apresentada na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) do Centro.