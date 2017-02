CAMPO GRANDE Homem implora para não ser

morto durante briga em bar Vítima declarou que foi atacada pelas costas pelo autor da agressão

Homem, de 33 anos, teve de implorar para não ser morto, porém sofreu vários ferimentos ao ser agredido em bar, localizado na Rua Engenheiro Milton Loureiro, no Jardim Itamaracá, em Campo Grande, por volta das 22h de ontem (24).

Com braço engessado, aparentes ferimentos no rosto e corpo, a vítima denunciou o crime de lesão corporal, à polícia, no início da manhã deste sábado.

Em depoimento, o homem declarou que tem rivalidade antiga com o autor da agressão e que, inclusive, há outros boletins de ocorrências relacionados a brigas entre eles.

Ontem à noite, a vítima estava no bar bebendo cerveja e o rival jogando sinuca. Depois de alguns minutos, o agressor saiu do estabelecimento, mas retornou logo e armado com faca.

A vítima foi atacada pelas costas e agredida com socos, chutes e vários golpes com o cabo da faca na cabeça. A vítima disse, ainda, que precisou implorar para não ser morta.

Depois do episódio de violência, o homem procurou atendimento médico e após ser liberado do hospital denunciou o caso na delegacia plantonista da Vila Piratininga. O agressor não foi preso.