IRONIA Homem imobiliza dois criminosos e evita roubo, mas perde moto em fiscalização Episódio aconteceu ontem (28), no Jardim Itamaracá, em Campo Grande

Mesmo depois de lutar e arriscar-se para impedir de ter motocicleta roubada, homem acabou sem o veículo porque caiu em fiscalização e estava com documentos irregulares. A moto do modelo Factor foi apreendida algumas horas após a tentativa de assalto que aconteceu na Rua Caviana, no Jardim Itamaracá, em Campo Grande.

O motociclista, de 43 anos, declarou que tinha parado em determinado trecho da rua para urinar quando percebeu a aproximação de dois homens, um deles com arma de fogo. Os assaltantes fizeram ameaças e exigiram a Factor e quando viraram-se de costas a vítima reagiu.

O motociclista teria desmaiado um dos ladrões com golpe mata-leão e imobilizado o outro com socos. Em seguida, subiu na moto e saiu do local. Porém, algum tempo depois, foi abordado por policiais nas imediações da Avenida Três Barras e teve o motocicleta apreendida porque estava com documentação irregular.

Ainda assim, a tentativa de roubo foi denunciada à polícia. O fato aconteceu ontem à tarde e foi registrado hoje cedo na delegacia plantonista da Vila Piratininga.