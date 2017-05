FEMINICÍDIO Homem é condenado a quatro anos de prisão por tentar matar ex-esposa Ele não aceitava o fim do relacionamento e atacou a vítima a facadas

Homem foi condenado a quatro anos de reclusão em regime aberto por tentar matar ex-mulher. A sentença foi decretada pelo juiz Carlos Alberto Garcete em julgamento realizado ontem (25), em Campo Grande.

Conforme a decisão judicial, não há possibilidade de substituição da pena e o homem ficará preso preventivamente.

O crime aconteceu no bairro Vila Nova Capital, em Campo Grande, no dia 30 de novembro de 2012. De acordo com a denúncia, Luiz Carlos Nascimento Silva golpeou a ex com duas facadas enquanto ela se preparava para tomar banho.

Por não aceitar o fim do relacionamento, que durou oito anos, o agressor aguardou a vítima chegar em casa, entrou no imóvel sorrateiramente e a agrediu com facadas na região das costelas.

A vítima teve o pulmão perfurado e permaneceu internada por 23 dias em coma. No hospital, ela teve infecção no local dos ferimentos e ainda foi submetida a traqueostomia.

Os dois viviam maritalmente e tem duas filhas em comum.

Por três anos a polícia tentou encontrar o réu e sua captura só aconteceu no dia 22 de fevereiro deste ano, no estado de São Paulo.