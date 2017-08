muitas facadas Homem ensanguentado corre por

rua e morre em frente a ótica Leandro da Silva Martins sofreu vários golpes de faca no Zé Pereira

Com facadas no pescoço, braço, peito e lateral direita do corpo, Leandro da Silva Martins chegou a pedir socorro, mas morreu no começo da tarde de hoje no bairro Zé Pereira, em Campo Grande.

A vítima estava em uma kitnet na Rua Homero Lima com um homem de meia idade, conforme relato de populares, e por volta das 14h correu todo ensanguentado sentido Rua Sangarana. Ele percorreu cerca de 50 metros até cair em uma esquina, em frente a uma ótica.

Pessoas que passavam pelo local chamaram socorro, mas Leandro não resistiu. A ex-esposa dele, que preferiu não se identificar, reconheceu o corpo. Ela estava muito irritada e evitou falar até mesmo com a delegada Cristiane Grossi, da 7ª Delegacia de Polícia. Quando a policial fez o primeiro contato para pedir informações, acabou ouvindo um grito "não quero falar com ninguém".

A delegada, que deve ficar responsável por investigar a morte, explicou quem era e só depois de alguns minutos a ex-mulher da vítima acalmou-se.

Policiais militares do Choque foram acionados para a ocorrência e detiveram uma pessoa para averiguação. O nome desse detido não foi divulgado e ele seria o proprietário da residência onde estava a vítima. Equipe do Choque ainda isolou o local onde Leandro caiu para que a perícia criminal fazer levantamentos.

O homem de meia idade que estaria com Leandro na kitnet não tinha sido encontrado por policiais até a publicação deste matéria.