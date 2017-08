CRIME BRUTAL Homem encontrado esquartejado

teve o coração arrancado, revelou perícia Vítima foi encontrada enrolada em cobertor em meio ao lixo

Homem que foi encontrado esquartejado na manhã de hoje na Rua Engenheiro Paulo Frontin, próximo ao anel viário, no Jardim Uirapuru, em Campo Grande, teve o coração arrancado.

Constatação foi feita preliminarmente pela perícia criminal, conforme consta em boletim de ocorrência. Imagens feitas no local mostram que o corpo estava enrolado em cobertor, no meio ao lixo, às margens da via.

Ainda de acordo com o registro, a vítima aparenta ter 30 anos e pele parda. Polícia Militar do 10º Batalhão do Aero Rancho foi acionada pelos moradores assim que corpo foi encontrado.

Delegado plantonista da Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) da Vila Piratininga, Giulliano Carvalho Biacio, disse à reportagem que já há pistas que encaminhem as investigações e identificação da vítima será divulgada ainda hoje.

"A identificação deve ser feita logo mais e a ocorrência será conduzida para a 5ª DP", explicou o delegado. Ele preferiu não dar mais detalhes para não atrapalhar a apuração.

Ainda não se sabe publicamente o que teria motivado o crime, mas há a suspeita que a vítima tenha foi morta em outra região da cidade e o corpo foi desovado perto do anel viário. A forma como o crime aconteceu demonstra acerto de contas.