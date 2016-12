CAMPO GRANDE Homem encontrado amarrado e esfaqueado é fugitivo de prisão Jeferson tem passagens por porte de arma, ameaça e tentativa de homicídio

Foi identificado como sendo Jeferson Franco de Oliveira, de 32 anos, o homem encontrado amarrado e esfaqueado no começo da manhã de hoje, no aterro sanitário, no Jardim Noroeste, em Campo Grande.

Segundo a polícia, ele é procurado da Justiça por ter fugido de presídio, onde cumpria pena por posse de arma, ameaça e tentativa de homicídio.

Pessoas que passavam pelo local do antigo ''lixão'' viram o homem ferido e chamaram por policiais. Ele estava amarrado e tinha várias perfurações de faca pelo corpo.