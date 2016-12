VINGANÇA Carro é incendiado em frente de

casa e homem suspeita de ex O caso foi registrado na delegacia de polícia da cidade

Saiba Mais Incêndio destrói escritório de lava-rápido em Dourados

Um homem de 46 anos encontrou seu carro em chamas na madrugada de hoje, no Jardim Anache em Campo Grande. A suspeita dele é que a ex-mulher tenha feito o ataque.

Segundo a Polícia Civil, a vítima escutou um barulho no portão e quando saiu para ver o que era, o carro Corsa Sedan estava em chamas.

Ele conseguiu controlar o incêndio e o veículo ficou parcialmente danificado. A vítima afirmou à polícia que um veículo saiu em alta velocidade de frente da residência. Ele acredita que a ex-mulher tenha relação com o crime porque ela teria prometido acabar com o patrimônio do homem.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) do Centro.