CAMPO GRANDE Homem é rendido na porta de casa e bandidos 'fazem a limpa' na residência Vítima foi trancada no interior da própria casa depois da ação

Homem, de 63 anos, foi abordado por dois bandidos na porta de casa na noite de ontem (25) no Jardim Tijuca, em Campo Grande. No interior da residência os criminosos “fizeram a limpa” e usaram uma mala de viagem para levar eletrodomésticos.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima estava chegando em casa, quando foi surpreendido pelos assaltantes, que logo foram o empurrando para dentro do domicílio. Eles ainda agrediram o homem com tapas no rosto e na cabeça.

Na residência, os suspeitos encontraram uma mala de viagem vermelha e assim, foram pegando os objetos. Eles pegaram um monitor de computador, celular, uma batedeira e um aparelho de som azul.

Depois da ação, os bandidos trancaram a vítima dentro da casa e fugiram. O senhor conseguiu ligar para o 190 e em alguns minutos, uma equipe da Polícia Militar junto ao Corpo de Bombeiros compareceram no local para prestar atendimento.

Os responsáveis pelo crime ainda não foram identificados. Caso foi registrado na 6ª Delegacia de Polícia Civil e segue em investigação.